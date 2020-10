Huntelaar niet in selectie voor duel Atalanta Bergamo, Brobbey is wel mee

Hij scoorde tegen VVV Venlo nog twee keer, maar Klaas Jan Huntelaar is er tegen Atalanta Bergamo niet bij. Hij wordt vervangen door de 18-jarige Brian Brobbey die dit seizoen al vijf keer scoorde voor Jong Ajax in negen duels.

Waarom Huntelaar afwezig is, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Antony wel weer van de partij is. De Braziliaan kon vorige week bij het 0-1 verloren duel met Liverpool nog niet spelen, maar is dinsdag weer inzetbaar. Tegen VVV stond Antony ook al weer in de basis.

Atalanta moet het doen zonder Marten de Roon. Hij raakte zaterdag in het duel met Sampdoria (1-3 nederlaag) geblesseerd aan zijn lies en is enkele weken uitgeschakeld. De andere Nederlanders, Hans Hateboer en Sam Lammers, zijn wel inzetbaar.

Vorige week begon Atalanta de Champions League met een 0-4 overwinning op FC Midtjylland uit Denemarken. Vandaag kwam Ajax aan in Italië. Voordat de spelers het vliegtuig uit mochten, werd hun temperatuur gemeten.