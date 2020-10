Ajax en de laars: de hoogtepunten op Italiaans grondgebied

Na het 0-1 verlies tegen Liverpool vorige week, is het tijd voor de tweede ronde in groep D. Ajax neemt het vanavond in de Champions League op tegen Atalanta Bergamo. De pot wordt gespeeld in het Stadio Atleti Azzurri d'Italia, thuishaven van Atalanta. We blikken terug op de belangrijkste bezoeken van de Amsterdammers aan Italië.

Maar eerst nog even over Atalanta Bergamo. Het is een club die zich de afgelopen jaren steeds meer heeft bewezen. Vorig jaar haalde de club uit het noorden van Italië de kwartfinales van de Champions League. Het schakelde onder meer Valencia uit, dat winnaar werd in de poule waar Ajax in zat. 'Als je kijkt naar de selecties, zal Atalanta zich favoriet achten', zegt Jarno Grob, Ajax-verslaggever bij AT5. 'Laat Ajax maar de underdog zijn, dat is prima.' Voor Ajax en Atalanta zal het morgen een primeur worden: nog nooit namen de ploegen het tegen elkaar op. Maar Ajax heeft inmiddels wel meer dan genoeg ervaring op Italiaans grondgebied, met in totaal 26 wedstrijden. Er zitten zowel hoogte- als dieptepunten bij.

Finale UEFA Cup in Turijn, 1992 Zo haalde de ploeg onder trainer Louis van Gaal op 19 april 1992 de finale van de UEFA Cup tegen Torino Calcio, in het Stadio Delle Alpi in Turijn. De wedstrijd eindigde in 2-2 door doelpunten van Jonk en Pettersson. In de return moest Ajax het afmaken. En dat gebeurde ook, hoewel niet met een spectaculaire uitslag. De 0-0 in het Olympisch Stadion was voldoende voor Ajax om de beker de lucht in te gooien. AT5 was erbij toen veertien bussen met Ajax-supporters naar Turijn reisden:

Finale Champions League tegen Juventus, 1996 Natuurlijk mag deze niet ontbreken, ook al willen we er misschien niet al te graag aan terugdenken: de finale op 22 mei 1996 was het tweede jaar op rij dat de Ajacieden in de eindstrijd van de Champions League stonden. De beslissende wedstrijd was in het Stadio Olimpico in Rome, waar de club tegenover Juventus stond. De twee teams waren erg aan elkaar gewaagd, maar Juventus wist Ajax na een gelijkspel van 1-1 toch op de knieën te krijgen. De club uit Turijn bleek sterker na strafschoppen. Pijnlijk, maar het hoort erbij: verslagen koppies na de verloren finale:

Kwartfinale Champions League tegen Juventus, 2019 Aan deze wedstrijd beleven we daartegen veel betere herinneringen. Bij vrijwel iedere supporter zal dit legendarische duel nog op het netvlies gebrand staan. Eerder was Real Madrid al afgedroogd in Madrid, zou Ajax grootmacht Juventus ook kunnen uitschakelen? Het antwoord op deze vraag weten we allemaal: ja! Na de knallende overwinning van 1-2 tegen de ploeg van superster Cristiano Ronaldo mochten de Ajacieden door naar de halve finale, waar Ajax werd uitgeschakeld.

De vreugde na de overwinning tegen Juventus was immens, zo bleek ook in de kroeg:

Nu gaan we niet meer terugblikken, maar vooruitkijken. Atalanta had afgelopen weekend een slechte generale; het team verloor met 1-3 in eigen huis van Sampdoria tijdens de vijfde speelronde in de Serie A. Toch moet Ajax de ploeg niet onderschatten. Behalve de kwartfinale in de Champions League vorig jaar, zijn de Italianen de laatste jaren vaste waarde in de top van de Serie A. De laatste twee jaren eindigde de ploeg als derde. Zelfvertrouwen Het zelfvertrouwen dat Ajax kweekte door VVV Venlo met een recorduitslag kapot te spelen (0-13) komt daarom bepaald niet slecht uit. 'Hopelijk geeft dit Ajax het elan dat ze vanavond kunnen gebruiken', zegt Grob. Trainer Ten Hag beseft zich intussen wel dat het een taaie wedstrijd kan worden, zo zegt hij tegen het AD: 'Atalanta wordt een totaal andere wedstrijd. Dan gelden totaal andere wetten. Atalanta speelt anders, qua houding, systeem en stijl. Anders dan we gewend zijn. Ik denk wel dat we ons daarvan bewust zijn.' De aftrap is vanavond om 21:00 uur.