Spoken word artist Luan Buleshkaj: 'Juist nu hebben mensen behoefte om weg te dromen' 

Wat voor iedereen als een bizar jaar begon door corona, zorgde er bij Luan Buleshkaj juist voor dat hij zich volledig kon storten op zijn passie: spoken word. In september ging zijn eerste solovoorstelling met succes in première tijdens het Fringe Festival. Maandagavond viel hij opnieuw in de prijzen op het Amsterdamse Kleinkunst Festival.

Hij staat midden op het Corantijnplein in de Baarsjes. 'Ik woonde aan het einde van de Curacaostraat en was hier elke dag te vinden', zo legt Luan Buleshkaj uit. De buurt was de start voor hem. Inmiddels is hij al 15 jaar actief als spoken word artist.

AT5

'Toen ik jong was, was dit een multiculturele buurt. Ik weet niet of dat er nu nog is. Er is gentrificatie geweest; niet alleen hier, maar in de hele stad.' Het is volgens Buleshkaj echter niet per se negatief, wel verandert het een hoop.

Quote 'Ik was 3 keer per week op de club, maar leerde het spelletje op het Corantijnplein. Liever spelen met een blessure dan hangen aan de zijlijn luan buleshkaj, spoken word artist

Wat dus begon in de Baarsjes, is de afgelopen tijd uitgegroeid tot zijn eerste solovoorstelling Leeuwenkind. Niet alleen de veranderende buurt, maar ook het opgroeien als enig kind van een alleenstaande moeder, de oorlog in Kosovo, mannelijke kwetsbaarheid en vriendschap komen ter sprake. En met succes: in september won hij een award op het Amsterdam Fringe Festival en begin deze week won hij de Shaffy Cheque op het Amsterdamse Kleinkunst Festival.

Luan Buleshkaj wint de Shaffy Cheque op het Amsterdamse Kleinkunst Festival

Bij voorstellingen alleen blijft het overigens niet; hij gaf de afgelopen maanden bijvoorbeeld workshops aan de jeugdspelers van Ajax. Ook ontstonden er, juist dóór corona, nieuwe initiatieven. Zo trok hij op een rijdend podium door de stad. En misschien zijn deze teksten je een keer opgevallen:

'We vroegen Amsterdammers: hoe gaat het écht met je?' Van de antwoorden maakte Buleshkaj poëtische quotes, die vervolgens door de stad hingen. Juist nu hebben mensen, door corona, volgens hem 'de behoefte om even niet aan de huidige situatie te denken en weg te dromen.'

Quote 'De tram 17 rijdt voorbij en dan beseffen wij: nu is alles goed' luan buleshkaj, spoken word artist

Ondanks én door corona een opvallend volle agenda dus. Dat blijft ook nog wel even zo; mede door het winnen van de Shaffy Cheque gaat Luan de komende tijd langs 25 steden toeren met zijn voorstelling. Ook het schrijven van een boek staat, als er nog plek is, op de agenda.