Nepagent met zwaailichten betrapt door echte agent

De nepagent reed rond met een blauwe flitslamp voorin zijn auto, zo schrijft de politie op Facebook. De man stopte bij een geparkeerde auto waar een man en vrouw in zaten. De nepagent sprak de inzittenden aan en toonde daarbij zijn politiebadge.

Agent in burgerkleding

Waar de nepagent alleen niet op gerekend had, was dat de bestuurder van de auto een echte agent in burgerkleding bleek te zijn. De man vertrouwde de zaak niet en vroeg de nepagent om zijn identiteitsbewijs. Toen de nepagent die legitimatie niet wilde tonen besloot de echte agent zijn collega's in te schakelen.

De nepagent werd meteen opgepakt, twee andere inzittenden wisten te ontkomen, waarvan er één even later in de buurt kon worden gearresteerd. De derde inzittende ontkwam.