Stad De Straten langs op De Nieuwe Ooster: 'Voor mij is de dood iets moois geworden'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers. Vandaag zijn we op begraafplaats De Nieuwe Ooster, een plek waar menig bekend Amsterdammer begraven ligt.

De Nieuwe Ooster is veel meer dan alleen een begraafplaats. Bij de ingang worden we ontvangen door Carla en Johan, beiden al bijna 30 jaar werkzaam op De Nieuwe Ooster.

Als voormalig uitvaartbegeleider vertelt Carla ons over opmerkelijke rituelen bij een uitvaart en de impact van haar werk. Ze legt uit hoe cultuurverschillen tot uiting komen bij een begrafenis en wat je daarvan kan leren. Johan staat op het terrein bekend als 'de bomenman' en zet zich al jaren in voor al het groen op de begraafplaats. Johan heeft ervoor gezorgd dat Leonard Springer, de architect van de begraafplaats, zijn eigen monument kreeg.

De Nieuwe Ooster is naast een begraafplaats ook een bomentuin, wat fotograaf Mark Kohn heeft geïnspireerd tot een fotoserie. Waar hij normaal gesproken portretten schiet van Youp van ‘t Hek of premier Rutte probeert Mark op de begraafplaats bomen een gezicht te geven. We eindigen bij het graf van Majoor Bosshardt, waar Margo ons staat op te wachten. Margo, opgegroeid met het Leger des Heils, had een speciale band met de Majoor. Met haar praten we over deze bijzondere Amsterdammer: van paparazzi op de begraafplaats tot telefoontjes van het koninklijk huis.