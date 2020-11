Amerikaanse Amsterdammers naar de stembus: 'Ik voel me thuis in de liberale stad'

Dinsdag trekt Amerika massaal naar de stembus om te kiezen wie hun nieuwe president zal worden. Blijft het Republikein Trump? Of komt Democraat Biden als winnaar uit de strijd? In Amsterdam wonen bijna 13.000 Amerikanen en velen hebben hun stem al uitgebracht. Vandaag spreken we Megan Smith uit Harrisburg, Pennsylvania.

'In Nederland ben je eraan gewend om sociale faciliteiten te hebben, in Amerika groei je daar niet echt mee op. Als een expat naar een stad als Amsterdam verhuist, betekent het vaak al dat iemand liberaler is', verklaart ze. 'Daarom zal je sneller op Biden stemmen.'

Megan heeft per post haar stem uitgebracht. Daarbij heeft ze gekozen voor Joe Biden, iets wat naar haar verwachting veel Amerikanen in Amsterdam zullen doen.

'Amsterdam heeft mijn politieke voorkeur niet veranderd', vertelt Megan. 'Waar ik in geloof, is wel versterkt. Ik ben altijd al heel liberaal geweest. De mensen hier lijken dat ook te zijn. Dat heeft mij het gevoel gegeven dat ik hier thuis hoor.'

'Trump vindt dat transgenders niet in het leger thuishoren. Mijn broer was heel bang en is nog steeds bang dat Trump wordt herkozen'

Op de vraag of ze in Amsterdam ook een Amerikaanse Trump-aanhanger kent, reageert Megan lachend. 'In de stad? Nee.'

In Amerika is dat wel anders. Zo heeft haar vader tijdens de verkiezingen in 2016 op Trump gestemd. Dat was lastig voor Megan, aangezien haar broer transgender is. 'Trump vindt dat transgenders niet in het leger thuishoren. Ook probeerde hij hun recht op transitie en de bijbehorende medicijnen te ontnemen. Mijn broer was heel bang en is nog steeds bang dat Trump wordt herkozen', zegt ze.

Bij Megan intrekken

Megan heeft wel een soort van oplossing paraat, mocht Biden niet als winnaar uit de race komen. 'Mijn familie grapt dat als Trump wordt herkozen, ze hier bij mij intrekken. Als dat het geval is heb ik een veel groter huis nodig, maar het zou mooi zijn om ze hier te hebben.'