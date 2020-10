Muur valt op bouwvakker bij klus in de Pijp: 'Het zijn oude huizen'

Bij een grote renovatie van een paar panden in de Tweede Jacob van Campenstraat in de Pijp is rond 13.00 uur een muur bezweken en op een bouwvakker terecht gekomen. Hij zat beklemd onder het puin en is door de brandweer bevrijd.

Het slachtoffer is gestabiliseerd en met een ladderwagen van de bovenste verdieping van het pand gehesen. Of en hoe ernstig de bouwbakker gewond is kon de brandweer nog niet zeggen. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

'Ik had het idee dat één been wel gebroken is', zegt collega Raymond Prins. 'Hij heeft een beetje geluk gehad, in mijn optiek. Maar ik ben geen medicus.'

Volgens Prins is de bouwvakker door de vloer gezakt tijdens de klap. 'Dus zijn benen hingen door het plafond heen, half. En één been was boven blijven hangen, daar had hij het meeste last van.'