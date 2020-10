Man (19) aangehouden in Amsterdam op verdenking van rechts-extremistische misdrijven

De politie heeft afgelopen dinsdag een 19-jarige man opgepakt in Amsterdam, omdat hij verdacht wordt van rechts-extremistische misdrijven. Tijdens een doorzoeking in zijn ouderlijk huis werden al grote hoeveelheden 'nazi-materiaal' aangetroffen, zo schrijft het Openbaar Ministerie.

Ook is er een 19-jarige man in Zwijndrecht opgepakt. Beiden worden verdacht van rechts-extremistische opruiing en misdrijven met een terroristisch oogmerk.

Toch gaat het volgens het Openbaar Ministerie (OM) om twee afzonderlijke, op zichzelf staande onderzoeken.

'The Base'

Wel zouden beiden deel uitmaken van rechts-extremistische groepen, die online onder meer aanzetten tot rassenhaat en antisemitisme. Een van de groeperingen staat ook wel bekend als 'The Base': een internationaal netwerk van rechts-extremisten, waarbij geweld met vuurwapens verheerlijkt wordt.

Uniformen en messen

In kader van het onderzoek is bovendien het ouderlijk huis van de verdachten doorzocht. In de woningen is 'nazi-materiaal' aangetroffen, waaronder een hakenkruisvlag, uniformen, posters, digitale gegevensdragers en verboden messen. Deze zijn door de politie in beslag genomen.

Twee weken in bewaring

De mannen zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hen voor twee weken in bewaring heeft gesteld.