Zorgen om veiligheid fietsende hockeyjeugd: 'Sloterweg is een snelweg'

Buurtbewoners maken zich grote zorgen om de veiligheid van de kinderen die op de fiets naar hockeyvereniging Xenios komen. De jonge sporters fietsen via de Sloterweg in Nieuw-West naar het sportpark. Een smalle weg waar dagelijks 15.000 auto's en 80 bussen rijden. 'Het is gewoon niet te doen om hier te fietsen. De Sloterweg is een snelweg', zegt een bezorgde buurtbewoner.

Elke week fietsen er 700 jeugdleden drie keer per week naar hun hockeyclub. 'We willen graag dat het heel veilig is, maar dat is het op dit moment absoluut niet. Het is wachten op een ongeluk', benadrukt Dick Jans, die net als Paul van der Valk in de buurt woont van de Sloterweg. 'Ik heb het zelf ook meegemaakt. Af en toe ben ik van de weg gedrukt', aldus Van der Valk.

'Auto's botsen bijna tegen elkaar op, omdat ze om fietsers heen moeten. En er wordt te hard gereden. Het is een hele gevaarlijke situatie hier', gaat Van der Valk verder. Maartje Vogel, die ook nabij de Sloterweg woont, beaamt dat. 'Het is zo eng om daar met een kind te fietsen. Auto's halen elkaar in, terwijl er geen ruimte is.' Drie jaar geleden verhuisde de hockeyvereniging naar sportpark Sloten. Dat gebeurde op advies van de gemeente. Toen was ook al duidelijk dat de Sloterweg onveilig is. 'De gemeente onderkende dat de situatie niet veilig was en heeft toegezegd dat er een oplossing zou komen. Dat zou een fietsbrug zijn', zegt Michiel van Zutphen, voorzitter van de hockeyvereniging. Een fietsbrug van de Sloterweg naar het sportpark is er tot dusver niet gekomen. 'Het enige wat er gedaan is, is een bord hierachter dat zegt: maximaal vijftig rijden, fietsende kinderen', aldus Van der Valk.

Autoluw De gemeente laat in een reactie weten de situatie op de Sloterweg te kennen en het eens te zijn met de bewoners dat de veiligheid verbeterd moet worden. Er wordt dan ook gewerkt aan een plan waarin de Sloterweg autoluw wordt maken. De verwachting is dat het plan begin volgend jaar af is. Dan wil de gemeente de plannen voorleggen aan de buurtbewoners.