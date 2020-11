!Woon: Te veel Amsterdamse huizen hebben nog steeds enkel glas

Zo'n 100.000 woningen in de stad hebben nog steeds enkel glas, zo blijkt uit het onderzoek 'Wonen in Amsterdam'. De organisatie !Woon spreekt van een 'enorm energielek' en vindt dat er meer aandacht voor dit probleem moet komen.

'Het kost de bewoners geld en leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen', aldus de organisatie. Om het probleem aan de kaak te stellen, wordt er deze week een campagne gestart.

Huurders en huiseigenaren krijgen daarbij tips om hun woning energiezuiniger te maken.

Voorstel

Zo worden huurders erop gewezen dat ze hiervoor zelf een voorstel kunnen doen bij de verhuurder van hun huis. 'Als dat voorstel redelijk is moet de verhuurder het accepteren. Desnoods kan de rechter dit opleggen.'

'Overheid moet wetgeving aanpassen'

Door gebruik te maken van dit initiatiefrecht zijn er al wel resultaten geboekt, schrijft de organisatie, maar de overheid zou nog meer stappen moeten nemen door de wetgeving aan te passen.

'Anno 2020 is het niet meer uit te leggen dat een woning zo lek is als een zeef en de bewoner een onnodig hoge energierekening heeft. In de klimaatdoelstellingen vergeet de overheid dit energielek.'

Energielek dichten

De organisatie roept daarom op om bijvoorbeeld een standaardkwaliteit vast te stellen, waaraan een woning in 2020 moet voldoen. 'Dan is dit omvangrijke energielek in een paar jaar gedicht.'