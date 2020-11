Semra (24) is niet alleen haar vader kwijt, maar verliest mogelijk ook de huurwoning

De 24-jarige Semra Mesfum, moet haar woning uit. De doktersassistente uit Nieuw West woonde sinds drie jaar bij haar vader in huis, maar die verongelukte vorig jaar november. Volgens woningcorporatie Eigen Haard heeft ze geen recht om in de woning te blijven.

'Ik verwachtte dat hij thuis zou komen, maar hij is nooit thuisgekomen en dat heeft me heel zwaar geraakt', vertelt een zichtbaar aangeslagen Semra. 'En het ergste is nog dat de woningcorporatie mij uit huis wil gooien en ik heb geen plek waar ik naartoe kan. De woningcorporatie wil me geen alternatief aanbieden. '

Huurcontract

Woningcorporatie Eigen Haard gaf Semra tot mei dit jaar de tijd om een ander onderkomen te vinden. Ze staat namelijk niet bijgeschreven op het huurcontract. Om daarvoor in aanmerking te komen of om het huurcontract over te zetten, moet er sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden. Volgens Eigen Haard is dat niet het geval. Semra vindt dat onbegrijpelijk. 'Ik zorgde voor mijn vader, ik heb ook een verklaring van de huisarts dat ik mantelzorger was, een verklaring van de buren die zagen dat ik voor mij vader zorgde.'