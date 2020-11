Deze man is mogelijk betrokken bij schietincident met Kalasjnikov in West

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die begin augustus mogelijk betrokken is geweest bij een schietincident in Bos en Lommer. Bij het incident werd een Kalasjnikov gebruikt blijkt uit onderzoek van de recherche. Twee mannen raakte gewond waarvan één zeer ernstig.

Rond 16.45 uur op zondag 9 augustus vindt het schietincident plaats in een woning aan de Louise de Colignystraat in West. 'De recherche heeft het vermoeden dat een uit de hand gelopen deal aanleiding is geweest voor het schieten. Uit onderzoek blijkt dat er met een Kalasjnikov automatisch vuurwapen geschoten is, kogels worden zelfs in andere woningen teruggevonden. Dit geeft aan hoe heftig dit incident is geweest voor de buurt', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Als agenten in de straat aankomen treffen zij in een portiek een zwaargewonde man aan, hij wordt met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Later blijkt er nog een gewonde man op eigen kracht naar het ziekenhuis te zijn gegaan.

Vuurwapen

Een dag na het schieten wordt er in het water bij de Beltbrug bij de Jan van Galenstraat en de Tweede Hugo de Grootstraat een vuurwapen aangetroffen. De recherche vermoedt dat dit wapen is gebruikt bij het schieten en mogelijk door de daders in het water is gegooid tijdens hun vlucht. 'Wij komen graag in contact met mensen die op 9 augustus na rond 17.00 uur hebben gezien dat er een wapen in het water gegooid is en wie daarbij betrokken waren', zegt Geerds.

De beelden zijn van een bewakingscamera van een hotel aan de Willem de Zwijgerlaan. De man loopt mank en lijkt de lobby van het hotel binnen te willen stappen, maar eenmaal in de hal draait hij zich direct weer om, maakt een wegwerpgebaar en verlaat het pand in de richting van de Bos en Lommerweg. 'In deze zaak zijn al vier verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schieten. In het onderzoek wil de recherche graag weten wie de nog onbekende man is waarvan wij nu beelden naar buiten brengen', zegt Geerds.

Signalement

De man wordt tussen de 40 en 50 jaar oud geschat, tussen de 1. 75 en 1. 85 lang en heeft een licht getinte huidskleur. Hij had kort zwart haar. 'Wij willen graag weten wie de man op de beelden is en komen graag in contact met mensen die meer weten over de achtergrond van het schietincident', aldus Geerds.