Stad NL V TikTok-video's politie Amsterdam miljoenen keren bekeken: 'Ze komen langs voor foto's'

Wie denkt dat TikTok alleen bedoeld is voor dansende jongeren heeft het mis: je kan zomaar een agent in uniform tegenkomen op de app. Kim, het gezicht van het TikTok-account van de Amsterdamse politie, is namelijk razend populair en maakt filmpjes die miljoenen jongeren bereiken.

Het 'blauw' van de politie kom je tegenwoordig dus niet alleen meer tegen op straat, maar ook tijdens het swipen op sociale media. Behalve met dansjes staat het account van de Amsterdamse agenten ook vol met korte informatieve video's waarin vragen van jongeren worden beantwoord.

'Het is zo fijn om op TikTok te laten zien wat voor mooi beroep wij hebben', zegt jeugdagente Kim. 'En natuurlijk ook om mensen enthousiast te maken voor ons beroep.' Daarnaast speelt mee dat de politie jongeren bewust wil maken van de foute keuzes die ze kunnen maken.

Naast het bereiken en enthousiasmeren van jongeren heeft de aanwezigheid op TikTok nog een ander nuttig doel. De Amsterdamse politie krijgt dagelijks meldingen van strafbare feiten die op TikTok te zien zijn. 'We hebben bijvoorbeeld een keer gehad dat jongeren met pistolen stonden te zwaaien. Dan gaan wij als politie naar die jeugd toe en met ze in gesprek', aldus Kim.

Ondanks de vele positieve reacties onder de video's ontvangt de politie ook kritiek op vooral de dansjes die ze op TikTok plaatsen. Reacties als 'Elk uur een schietpartij en dan zie je dit hier' of 'Ik waardeer jullie beroep. maar dit kan gewoon niet. Jullie komen niet serieus over', zijn namelijk onder veel video's terug te vinden. Toch is er een belangrijke reden om ook de dansjes te blijven plaatsen, legt Kim uit. 'Volgers creëer je door content te plaatsen. Als ik nou elke dag informatieve content plaats, dan denkt de jeugd op een gegeven moment: wat moet ik hiermee? Daarnaast gaan we mee met een hype. Met onze video met Rolf Sanchez bereiken we bijvoorbeeld veel jongere volgers. Zo komen we ook bij hen in beeld. Dat heeft met het algoritme van sociale media te maken.'

Kiki vroeg zich af wat Kim van deze negatieve reacties vindt, en samen namen zij een TikTok-video op waarin Kim hier antwoord op geeft. 'Een mening mag je hebben, alleen het is wel de manier waarop. Als iemand het niets vindt, dan doet mij dat natuurlijk ook wel wat. Achter dit uniform zit ook iemand met gevoel', legt Kim in de video uit.

Toch is ze erg positief over zowel het succes op TikTok als haar baan bij de politie. 'Ik werk al 18 jaar voor deze baas en ga nog iedere dag met plezier naar mijn werk. Elke dag is anders en wat ik het allermooiste vind is dat ik er gewoon altijd voor mensen kan zijn.'