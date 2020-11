Bergkamp-schildering Kamp Seedorf binnen enkele uren verwijderd van Munttoren

Een schildering van voormalig Ajax-voetballer Dennis Bergkamp op de Munttoren is na nog geen paar uur door de gemeente weer verwijderd.

Het bekende streetart-collectief Kamp Seedorf had de schildering vannacht op het monument aangebracht, maar vanmorgen rond 11 uur was er niets meer van het kunstwerk te zien.

Slecht nieuws dus voor Bergkamp-fans, beter nieuws is er voor liefhebbers van frikandelbroodjes. Een ode aan het broodje die het kunstenaarscollectief aanbracht op het Pieter Nieuwland College in Oost, is voor zover bekend nog wel te bewonderen.