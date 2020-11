Werknemers taxi-app Uber tekenden ‘onder druk’ zelf voor ontslag

Een kwart van de 27.000 medewerkers moest worden ontslagen, zo besloot de taxi-app in mei van dit jaar. Reden: de omzet was vanwege het coronavirus fors teruggelopen.

UWV

Voor de in Nederland getroffen werknemers vroeg het bedrijf een collectieve ontslagaanvraag aan bij het UWV, dat toetst of de ontslagen rechtmatig zijn. Voordat het UWV uitkomst kon bieden, hadden vrijwel alle werknemers echter al zelf vrijwillig voor ontslag getekend, in ruil voor een financiële tegemoetkoming.

De Uber-medewerkers vertellen in gesprekken met de krant dat dit onder hoge druk gebeurde. Het personeel dat moest vertrekken werd onder andere de dag nadat zij het hoorden al van alle systemen afgesloten.

Expats

Ook werden er dagelijkse herinneringen gestuurd of ze de overeenkomst wilden tekenen en werd hen gemeld dat hun functie ‘ophield te bestaan’. De medewerkers zeggen in gesprekken met de krant dat ze weinig kennis hebben van het Nederlandse arbeidsrecht. Het gaat namelijk vaak om expats van buiten de EU.

Tien van de 200 ontslagen medewerkers besloten de overeenkomst niet te tekenen. Zij hebben nu, vijf maanden na de ontslagaankondiging, nog geen uitsluitsel gekregen over of hun ontslag rechtmatig was. Het UWV en Uber zijn daar nog altijd over in gesprek.

Onderbouwing

Volgens de ondernemingsraad van Uber, vakbond FNV en het UWV heeft het Amerikaanse bedrijf grote moeite de noodzaak van de ontslagen goed te onderbouwen. Ook zou de ondernemingsraad van de taxi-app niet bijtijds zijn ingelicht.

Uber laat in NRC weten dat de ‘Nederlandse ontslagregels volledig zijn toegepast en de juiste informatie met de ondernemingsraad is gedeeld.’