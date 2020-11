Celstraf voor maken stekende bewegingen met groot mes om 'verkoop slechte wiet'

Een 42-jarige man is veroordeeld tot 120 dagen celstraf voor onder meer het maken van stekende bewegingen met een groot mes naar een man die volgens de dader 'slechte wiet' aan hem had verkocht.

Dit gebeurde op 30 juli vorig jaar voor een coffeeshop in Oost. De dader zou boos zijn geworden omdat hij slechte wiet van het slachtoffer had gekocht. Eerst sloeg hij deze man, waarna hij wegliep en zei dat hij 'ging zien'. Even later kwam hij terug met een groot met waarmee hij stekende bewegingen naar het slachtoffer maakte.

Van de 120 dagen celstraf die de dader zijn opgelegd, zijn er 78 voorwaardelijk. Dit omdat hij vanwege onder meer verslavingsproblematiek verminderd toerekeningsvatbaar is, oordeelt de rechter. Daar bovenop moet hij een taakstraf van 180 uur uitvoeren en een schadevergoeding van 1414 euro aan het slachtoffer betalen.