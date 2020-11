220 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam, veel minder dan gisteren

Er zijn in de afgelopen 24 uur 220 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de stad. Gisteren waren dat er nog 338. En een dag daarvoor 384.

Verder is er sinds gisteren niemand opgenomen in het ziekenhuis door de coronabesmetting. De dag ervoor waren het er nog vier. Er zijn in het afgelopen etmaal zes mensen in Amsterdam overleden aan de gevolgen van het virus.

In totaal staat het aantal besmettingen in de stad momenteel op 33.721. Daarmee is Amsterdam nog steeds de gemeente met de meeste besmettingen, gevolgd door Rotterdam (28.737) en Den Haag (19.211). Maar het aantal besmettingen daalt de laatste dagen wel behoorlijk. In Amsterdam zijn voor zover bekend 367 mensen overleden aan corona.