Explosief afgegaan bij coffeeshop op Admiraal de Ruijterweg; ruiten in omgeving gesprongen

Bij een coffeeshop op de Admiraal de Ruijterweg in West is vannacht rond 3.30 uur een explosief afgegaan. De straat werd daarna meteen afgezet door de politie.

Op beelden is te zien dat het rolluik voor de toegangsdeur van de coffeeshop helemaal ontzet is. Meerdere ruiten in de omgeving zijn gesprongen door de knal. Volgens een getuige zouden twee personen het gemunt hebben op een geldwisselautomaat in de coffeeshop. Zij zouden na de explosie zijn weggereden op een scooter. De politie heeft ook getuigenverklaringen waarin wordt gesproken over een auto die zou zijn weggereden.

'Het is niet te onderschatten hoe heftig dit voor mensen in de straat is'

Niet alleen ruiten van woningen zijn gesneuveld door de klap, ook veel auto's in de straat zijn beschadigd geraakt. 'Het is niet te onderschatten hoe heftig dit voor mensen in de straat is', zegt een woordvoerder van de politie. De brandweer heeft vanochtend met een hoogwerker stukken loszittend glas uit kozijnen van woningen verwijderd en de gemeente gaat getroffen bewoners ondersteunen. Het is niet bekend of mensen hun woning uit moeten.