Stad NL V Honderd zorgmedewerkers Amsta krijgen speciale medaille voor hun inzet in coronatijd

Schoonmaker Farid Lamrid en verpleegkundige Magda Janssen zijn twee van de 100 medewerkers van zorginstelling Amsta die een speciale medaille hebben gekregen voor hun zware werk in coronatijd.

De metalen 'handjes' van het Hand Medal Project

Farid Lamrid werkt op de cohort-afdeling van verpleeghuis Nellestein, waar de coronapatiënten apart van de andere patiënten worden verpleegd. De afgelopen tijd was heel intensief, zowel fysiek als mentaal. 'Wat het zwaar maakt is het uniform, de beschermende kleding, het mondkapje waar je continu mee loopt, het is heel anders schoonmaken dan de reguliere schoonmaak. 'Het is erg warm en benauwd', vertelt zijn collega Magda Janssen, die als verpleegkundige op de herstelafdeling van verpleeghuis De Poort in West werkt. 'En het is ook heel vermoeiend.'

Quote 'Sommige patiënten die ik kende, overleefden het niet. Dat is een mentaal ding dat je meeneemt' farid lamrid, schoonmaker verpleeghuis nellestein

Werkdruk en emoties Maar het ongemak van de beschermende kleding is bij lange na niet het ergste. De werkdruk en de emoties bij alles wat ze meemaken, zijn een stuk zwaarder. Farid: 'Je maakt natuurlijk mensen mee die helaas overlijden waarbij de kamer gedesinfecteerd, schoongemaakt en klaargemaakt moet worden voor de volgende patiënt. Vaak maak je een babbeltje met de patiënt en sommigen gaan lekker naar huis, die overleven het maar sommigen overleven het niet. Dat is ook wel een mentaal ding dat je meeneemt.'



Ook verpleegkundige Magda heeft de afgelopen periode als heel intens ervaren. 'Bij ons zijn de patiënten die komen revalideren na een ziekenhuisopname of vanuit een thuissituatie om weer op krachten te komen. Als je daar dan bij corona krijgt, dan is dat wel erg zwaar voor de mensen.'

Quote 'Er was veel angst en emotie de afgelopen tijd. Het is emotioneel als je collega's ook omvallen door corona' Magda Janssen, verpleegkundige de poort

Ook was er veel angst en emotie, want een aantal collega's van Magda werd ook ziek. 'Dat is ten eerste emotioneel dat je collega's ook omvallen door de corona,' vertelt ze. 'En het geeft voor de andere teamleden ontzettend veel extra werkdruk. Je wilt toch dat alle patiënten hun zorg krijgen, op tijd en precies zoals het hoort. Of dat altijd lukt? Ja, maar soms kan het beter. Maar dat is overmacht omdat je niet voldoende tijd hebt.'



Het metalen handje dat Farid en Magda kregen is van het Hand Medal Project. Kunstenaars van over de hele wereld hebben er 70.000 gemaakt om zorgpersoneel mee in het zonnetje te zetten. 'Ik vind het ontroerend en erg bijzonder dat zoveel mensen van over de hele wereld dit voor ons, zorgmedewerkers maken', vindt Magda. Farid vindt het een mooie erkenning. 'Ik doe dit werk niet voor een medaille, maar ik vind het wel heel fijn.'