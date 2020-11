Stad NL V Marlon (22) is de eerste hockeyinternational uit Zuidoost

Toen Marlon Landbrug (22) opgroeide in Zuidoost en al zijn vrienden op voetbal gingen, koos hij voor hockey. Een keuze waar eerst maar weinig begrip voor was, maar die hem later een plek in het Nederlands elftal zou opleveren. In Wij Zijn Amsterdam gaat Najim el Yarchouhi in gesprek met de international over zijn keuze, vooroordelen en de toekomst van hockey in zijn stadsdeel.

Marlon wist al vroeg dat hij iets anders wilde dan voetballen. Toen hij 5 jaar oud was zag hij Oranje hockeyen op de Olympische Spelen en was hij op slag verkocht. 'Toen heb ik het aan mijn moeder laten zien en zijn we op zoek gegaan naar hockeyclubs', vertelt hij. Bij Pinoké groeide hij uit tot prof en in de zomer van 2019 maakte hij zijn debuut in Oranje. 'Mijn doel is om volgend jaar met het Nederlands team mee te mogen naar de Olympische Spelen.'

Quote 'Toen ik wat jonger was vond ik het nog wel moeilijker om met een hockeystick naar de metro te lopen' Marlon Landbrug, bijlmerboy en tophockeyer

Cultuurkloof Als kind merkte Marlon er niet veel van, maar dat er grote cultuurverschillen bestaan tussen de Bijlmer en de hockeywereld mag duidelijk zijn. 'De manier waarop feestjes worden gegeven op een hockeyclub, dat is allemaal nieuw. En op de club kleden mensen zich misschien wat anders. In Zuidoost is het dragen van een trainingspak bijvoorbeeld de normaalste zaak. Hier is het van "je hebt elke dag een trainingspak aan".' Marlon geniet met volle teugen van wat Zuidoost en hockey hem bieden, al wordt hij nog wel zo nu en dan herinnerd aan de 'afstand' tussen die werelden. 'Toen ik wat jonger was vond ik het nog wel moeilijker om met een hockeystick naar de metro te lopen, omdat ik gewoon weet dat niemand hockeyt.' Tijdens een sollicitatie voor een stage werd er zelfs verbaasd gereageerd toen hij binnenkwam.

AT5

Inmiddels begint hockey steeds meer zijn intrede te doen in Zuidoost. Er is nu een hockeyclub en Marlon opende daar onlangs nog zelf een hockeyveldje voor kinderen in de buurt. 'Ik hoop dat door dat veldje kinderen in Zuidoost hockey sneller een kans zullen geven. Misschien ook als het iets goedkoper wordt dan bij clubs hier in Amstelveen. Wie weet zullen er dan wat talentjes opstaan uit de buurt', lacht Marlon.