Hoe kom je als jonge Amsterdammer aan een woning?

Een eigen huis vinden in de stad is voor jongeren niet makkelijk. Ruim 38.000 Amsterdammers tussen de 20 en 40 jaar wonen nog steeds bij hun ouders. Om te bespreken hoe dit probleem kan of zou moeten worden aangepakt is deze week in Pakhuis De Zwijger de Woontop Jongerenhuisvesting.

Donderdagavond 12 november om 20.30 uur is de kick-off van het jongerenpanel. Het panel gaat in gesprek met andere jongeren en woningmarktprofessionals over de toekomst van jongerenhuisvesting, ook woonwethouder Laurens Ivens doet mee aan de discussie. Je kunt meepraten of meekijken tijdens de livestream in De Zwijger. Dit kun je zaterdag om 19 uur en maandag om 22 uur allemaal nog een keer bekijken op AT5 (tv). In augustus maakte de 28-jarige Said Shabier Alemi uit Nieuw-West voor het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam een reportage over woningnood onder jongeren. Hij heeft de grootste moeite met het vinden van een huis en hij gaat hierover in gesprek met lotgenoot Johnny (25) en wethouder Ivens. Die reportage kun je hieronder bekijken: