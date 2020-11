Ministerie start campagne tegen stagediscriminatie

'Hoe frustrerend is het als je moeilijk een stageplek kunt vinden vanwege je achternaam? En dan niet één of twee keer, maar wel vijftien keer. Het komt nog te vaak voor', zegt minister Van Engelshoven. 'Soms bewust, soms onbewust. Hoe dan ook is dat onacceptabel. Want je knakt een droom, je geeft jonge mensen van 16 of 17 jaar oud het gevoel dat er geen plaats voor ze is in de maatschappij.'

Persoonlijke verhalen

De persoonlijke verhalen van studenten die stagediscriminatie hebben meegemaakt moeten de boodschap van het ministerie versterken. De verhalen worden vooral op social media verspreid. Op het platform kiesmij.nl kunnen scholen, werkgevers en studenten terecht voor hulp.

In de campagne tegen stagediscriminatie werkt het ministerie onder andere samen met vakbonden, VNO-NCW en de MBO Raad.