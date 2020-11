Man in hoofd gestoken bij ruzie op IJburg

Bij een ruzie tussen meerdere personen is vannacht rond 3.30 uur een man in zijn gezicht gestoken. Dat gebeurde op de Oeverzeggestraat op IJburg.

Het slachtoffer een man is met een steekwond in zijn hoofd naar een ziekenhuis overgebracht. Voor zover bekend zijn er drie verdachten aangehouden. Ook de gewonde man is verdachte in het onderzoek.

De politie heeft het plaats delict afgezet voor sporenonderzoek door specialisten van de afdeling forensische opsporing. Waar de ruzie over ging is niet bekend.