Reuring Markt op IJburg gaat verder met maximaal dertig kramen

De Reuring Markt op het Joris Ivensplein op IJburg heeft straks, als het aan stadsdeel Oost ligt, iets minder kramen dan nu het geval is.

In het zogenoemde instellingsbesluit staat dat er maximaal 30 kramen mogen staan, nu staan er telkens een paar meer. 'Met dat aantal kan er een goede en kwalitatieve markt blijven voor de bewoners van IJburg en Zeeburgereiland, die past bij de grootte van het winkelcentrum', laat het stadsdeel weten.

Eerder dit jaar werd er een petitie opgestart om de markt te 'redden'. Volgens de opsteller van de petitie dreigde de markt 40 procent kleiner te worden en te verdwijnen doordat de inkomsten de kosten niet meer zouden dekken.

Het stadsdeel is niet blij met die petitie. 'We betreuren dit, omdat de informatie die gegeven wordt niet klopt. Er zijn het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd met de organisator van de markt en de winkeliers en het instellingsbesluit is mede op basis van die gesprekken opgesteld.'

Woensdag 25 november organiseert stadsdeel Oost een digitale bewonersavond voor alle bezoekers van de markt. Belanghebbenden kunnen zich nog over de nieuwe regels uitspreken.