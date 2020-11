Meneer Tsang (84) uit centrum sinds vrijdag vermist

De 84-jarige meneer Tsang, die met zijn vrouw woont in de Nieuwmarktbuurt in het centrum, wordt sinds vrijdag vermist. Zijn familie heeft de politie ingeschakeld.

Meneer Tsang heeft afgelopen vrijdag waarschijnlijk zelf zijn woning verlaten. Hij is slecht ter been, maar heeft zijn rollator niet meegenomen. Wel heeft hij waarschijnlijk een stok bij zich. Hij spreekt geen Nederlands en heeft geen mobiel bij zich.

1.55 meter lang

De vermiste man is 1.55 meter lang en weegt ongeveer 50 kilo. Hij heeft waarschijnlijk een zwarte leren jas aan en zwarte leren instappers.

De politie heeft gisteren via Burgernet een oproep gedaan om naar hem uit te kijken. Die oproep heeft nog geen resultaat gehad.

Medicijnen

'Wij zijn heel naarstig naar deze mijnheer op zoek', zegt een politiewoordvoerder. 'Zijn medische toestand is een extra reden tot zorg, want hij slikt medicijnen en die heeft hij heel hard nodig. En het is niks voor hem om zo lang weg te blijven, dat is niet eerder voorgekomen.'

Wie meneer Tsang heeft gezien of weet waar hij is, wordt gevraagd de politie te bellen.