Golf populairder door coronacrisis: 'Je struikelt over de mensen onder de veertig'

De sport golf is bezig met een opmars. Dat merkt ook golfclub Amsterdam Old Course, die vlak bij de Johan Cruijff Arena zit

Tijdens de eerste golf begin dit jaar moesten ook de golfclubs dicht. In de zomer kwamen bestaande leden meer golfen, omdat ze niet op vakantie gingen. Nu, tijdens de tweede golf, is het nog drukker.

'Het is leuk en je kunt naar buiten', vertelt een lid. 'Je kunt niet zoveel in deze tijd en dit is een sport die je kunt blijven beoefenen.'

Afgelopen zomer is het aantal leden van Amsterdam Old Course gestegen van 400 naar ruim 500. 'Je struikelt over de mensen onder de veertig', vertelt clubmanager Annick Schreuder. 'Waar we die vroeger nooit doordeweeks zagen, zien we ze nu heel veel doordeweeks golfen. Vooral 's ochtend vroeg. Om kwart over zeven zie je ze al komen en daarna kunnen ze weer rustig gaan werken.'

De horeca op de baan profiteert niet mee, want die is dicht vanwege de coronamaatregelen. Ook zijn de tijdslots snel gevuld en alleen beschikbaar voor de leden.