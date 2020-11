Organisatie demonstratie Museumplein: politie vroeg alleen muziek uit te zetten

De organisatie van een protest op het Museumplein van afgelopen zaterdag zegt dat de demonstratie niet voortijdig is beëindigd door de politie. Wel heeft de politie gevraagd om de muziek op het einde van het protest uit te zetten, zo zegt organisator Romy Quint van Vrouwen voor Vrijheid.

'We waren om 18.15 uur klaar met het volledige programma en we wilden gaan opruimen en de dj gooit nog een deuntje erin. Maar dat laatste ding was niet echt de bedoeling, want dan zou het weer te gezellig kunnen worden. Dus toen vroeg een politie-agent of de muziek uit kon en die hebben we uitgezet', vertelt Quint. Dat er zou zijn ingegrepen om de demonstratie te beëindigen klopt volgens haar niet.

De gemeente en politie kwamen na het protest met een gezamenlijk statement waarin staat dat een toespraak en de muziek leidden tot onrust onder de bezoekers van het protest en dat daardoor de geldende coronaregels niet goed nageleefd werden. 'De demonstratie is daarom om 18.20 voortijdig afgebroken, 40 minuten voor de eindtijd', zo staat er in het statement. De organisatie heeft het protest afgebroken, op voorspraak van de politie. Maar dat klopt volgens Quint niet. 'Er werd gevraagd of een liedje dat na afloop gedraaid werd uit mocht, dat is wel iets anders dan een event afbreken'. Zo'n duizend mensen sloten zich zaterdag bij het protest aan. Er werd gedemonstreerd tegen de huidige cororaregels, zoals de 1,5 meter afstand. 'We willen opstaan voor ons vrijheden en burgerrechten.' Volgens Quint werden de coronaregels tijdens het protest niet overtreden.

Een woordvoerder van de politie zegt de lezing van de organisatie te begrijpen. En hoewel de organisatie heel meewerkend was, is er wel besloten tot een vroegtijdige beëindiging. 'In de aanvraag stond dat ze tot 19.00 uur doorgingen, dus wij houden daar ook rekening mee en op het moment dat die muziek dan weer aanspringt, dan moeten we er maar vanuit gaan dat dat niet de bedoeling was. Maar dat was voor ons wel de reden om in te grijpen. Wij hebben gezegd: muziek nu uit, demo is nu afgelopen.'

