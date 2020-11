De Straten Binnenskamers met Massih Hutak: 'Gentrificatie is beleid, geen natuurlijk proces'

In deze Binnenskamers-aflevering blijven we niet binnen maar zijn we wel bij iemand thuis. Samen met Massih wandelen we door Amsterdam-Noord. Massih neemt ons mee naar de muurschildering die hij deze zomer - samen met Verdedig Noord en United Painting - bij de Tolhuistuin heeft gemaakt. Na de moord op George Floyd besloten ze met deze muurschildering zeven zwarte slachtoffers van racistisch geweld te eren. ‘Gentrificatie en ons werk gaat over commentaar op het onrecht en anti-zwart geweld wereldwijd is een onrecht dat we niet onbenoemd kunnen laten’.