16-jarige verdachte aangehouden voor steekpartij Amstelveen

Het slachtoffer wilde begin oktober een supermarkt binnenlopen bij winkelcentrum Groenhof. Daar werd hij lastiggevallen door een jongen die de bril van zijn hoofd sloeg.

Binnen in de supermarkt zag het slachtoffer dat hij bloedde. Hij had een snijwond in zijn bovenlichaam. De politie is de minderjarige verdachte via getuigen en opgevraagde camerabeelden op het spoor gekomen.