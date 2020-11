Cultuur NL V Van verborgen kunst aan de Weesperzijde naar een expositie in Milaan

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Weesperzijde.

Vandaag bezoekt De Straten van Amsterdam het voormalige huis van beeldend kunstenaar Renée Stotijn aan de Weesperzijde. Afgelopen zomer overleed Renée Stotijn aan borstkanker. Dochters Esmée en Zaphira vertellen over hun markante moeder en over de bizarre ontdekking die ze deden tijdens het opruimen van hun ouderlijk huis. Renée bleek namelijk in haar studententijd in verborgen kasten duizenden kunstwerken van eigen hand te hebben bewaard.

Esmée en Zaphira wisten in eerste instantie niet wat ze met al deze kunst moesten beginnen. Uiteindelijk besloot Zaphira de meest bijzondere werken op Instagram te plaatsen en dat bleef niet onopgemerkt. Kunstkenners van over de hele wereld toonden interesse en vijf van de kunstwerken van Renée worden op dit moment tentoongesteld in Milaan.

Esmée en Zaphira leiden ons rond in het huis en tonen ons de verborgen kasten. Daarna nemen ze ons mee naar de benedenverdieping: de woning van hun tante Marion. Marion vertelt ons over de band met haar zus en haar turbulente jaren als stewardess.