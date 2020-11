Stad NL V Jamie Crafoord werd ernstig ziek door haar borstimplantaten: 'Ik was bijna dood'

De 27-jarige Jamie Crafoord zakte een jaar geleden in elkaar op vakantie. 'Mijn hart ging als een gek tekeer. Ik dacht echt dit is mijn laatste ademhaal', vertelt Crafoord. Na het verwijderen van de implantaten gaat het veel beter met haar. In september is ze een petitie gestart die inmiddels 26.000 keer is ondertekend en heeft ze het platform Calm Your Tits opgezet.

'Vanaf dag één wist ik, het zijn mijn borstimplantaten', vertelt Jamie Crafoord. Maar eenmaal in het ziekenhuis zeiden de artsen dat er niks aan de hand was. Ze moest leren ademen, was het advies. In Nederland aangekomen werden de klachten alleen maar erger. 'Ik kon niet meer werken en ben terug gegaan naar mijn ouders die voor mij moesten zorgen. Ik ben zeven keer in een ambulance meegevoerd, het was echt ziekenhuis in en uit, in en uit.'

Gevaarlijke borstimplantaten Jamie is toen ze ziek werd onderzoek gaan doen naar haar borstimplantaten en kwam erachter dat haar implantaten wel degelijk de boosdoener waren. Siliconenborstimplantaten gaan zweten als ze zijn geplaatst waardoor er giftige stoffen in het lichaam terecht kunnen komen. Dit kan leiden tot een hele waslijst aan gezondheidsklachten. Ook ontdekte ze dat haar type implantaten twee jaar geleden van de markt zijn gehaald. Ze kunnen een bijzondere vorm van lymfeklierkanker veroorzaken. In Nederland is hier nooit een terugroepactie voor geweest. 'Ik ben naar een goede plastische chirurg gegaan en die vertrouwde ik. Maar toendertijd heb ik er zelf ook niet genoeg onderzoek naar gedaan. Er was ook veel minder over bekend.' Elf maanden geleden heeft Crafoord haar protheses eruit laten halen.

Tijd voor actie Na haar heftige jaar besloot Jamie Crafoord actie te ondernemen. In samenwerking met het meldpunt Klachten Siliconen is ze een petitie gestart. Crafoord wil graag dat het verwijderen van implantaten vergoed moet worden. 'Ik vind dit best wel raar. Je betaalt ergens voor maar als je ze er dan uit wil laten halen omdat je klachten hebt wordt dat niet vergoed.'

Quote 'Met Calm Your Tits wil ik meer bewustzijn, awareness en support creëren' Jamie crafoord, initiatiefnemer calm your tits

Naast de petitie is Jamie Crafoord het platform Calm Your Tits gestart. 'Met Calm Your Tits wil ik meer bewustzijn, awareness en support creëren omtrent dit onderwerp en de gevaren van borstprotheses.' Ook wil ze met behulp van het platform vrouwen een mogelijkheid bieden om hun implantaten te linken met de symptomen die ze hebben. 'Bijna 80% van de vrouwen met implantaten weten niet dat de klachten door de protheses komen', vervolgt Crafoord. Op 1 december spreekt Crafoord met Tweede Kamerleden over de petitie.

💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938!