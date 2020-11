Ambulancechauffeur Annemiek trof eigen zoon aan bij dodelijk ongeluk

De Amsterdamse Gian overleed vandaag precies vijf jaar geleden op 19-jarige leeftijd door een auto-ongeluk. Hij reed zonder rijbewijs in de auto van zijn vader tegen een boom in de Heemstedestraat in Nieuw-West. Zijn moeder Annemiek Valent werkte die nacht als ambulancechauffeur en reed met haar collega nietsvermoedend op de melding af. Over deze traumatische ervaring schreef ze een boek: 'En dan is het jouw kind dat alles overstijgt'.

'Toen ik bij auto aankwam, wist ik meteen dat het helemaal foute boel was. Ik ben niet gaan kijken, maar heb meteen uitgesproken dat het de auto van mijn ex-man was.' Annemiek belt ter plaatse haar ex-man, maar hij neemt de telefoon op. Daardoor weet ze dat hij niet in die auto zat. Pas later dringt het tot haar door dat het om haar eigen zoon Gian gaat. 'Hoe dat voelt? Het is letterlijke hartpijn, het voelt echt als een gebroken hart.'

Met behulp van therapie weet Annemiek er bovenop te komen. 'Ik heb een lange weg afgelegd, maar het gaat nu goed. Mensen zeggen altijd: "Heb je het een plekje gegeven?" Dan denk ik: "Waar is die plek dan?" Er gaat geen dag voorbij gaat dat ik er niet aan denk.' Na die bewuste nacht zegt ze tegen haar familie, terwijl ze nog in haar uniform staat: 'Ik ga dit pakkie uitdoen en ik weet niet of ik het ooit nog aan ga trekken.' Toch pakt Annemiek uiteindelijk haar werk als ambulancechauffeur weer op. Roekeloos gedrag Haar bizarre verhaal krijgt ook nog een vervolg. Negen maanden nadat ze haar zoon verliest, verongelukt haar ex-man op dezelfde manier. Annemiek wil met haar boek laten zien dat je toch door kunt leven na zoveel leed. Maar ze wil ook jongeren bewust maken van hun soms roekeloze gedrag. 'Als je iets gaat doen, denk dan na over de mogelijke gevolgen. Denk niet dat je onsterfelijk bent.'

In het boek van Annemiek Valent komen ook de andere hulpverleners die bij het ongeluk betrokken waren aan het woord. In februari volgend jaar, de maand dat Gian 25 jaar geworden zou zijn, ligt het boek in de boekhandels.