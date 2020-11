Klimpieten gesignaleerd en Sint leest voor uit eigen werk; kijk iedere dag naar het Sint Nieuws

Het Sint Nieuws is sinds deze week iedere dag om kwart voor zes te zien op AT5. Sint is nu bijna een week in het land en er is heel veel gebeurd sinds Sint en de Pieten afgelopen zondag in Amsterdam zijn aangekomen.

Eerder deze week blikten we in het Sint Nieuws terug op de aankomst van de Sint in Amsterdam, wat niet helemaal vlekkeloos verliep omdat het paard kwijt was. Gelukkig werd hij uiteindelijk teruggevonden, iets

waar Sinterklaas niet verbaasd over was: ‘Wij vinden elkaar altijd.’

Piet verdwenen bij Voedselbank Amsterdam Sinterklaas en de Pieten zetten zich dit jaar extra in voor kinderen en gezinnen met minder geld. Sint Nieuws-verslaggever Cherelle was daarom deze week ter plaatse bij Voedselbank Amsterdam waar twee Pieten waren gesignaleerd. Eén van de Pieten kwam vast te zitten in de vrachtwagen die vervolgens wegreed.



Er werd druk gezocht naar de vermiste Piet in de aflevering van dinsdag. Gelukkig kwam hij

vrolijk zingend vanzelf weer terug bij de voedselbank en heeft hij toch nog zijn handen uit de mouwen gestoken.

Klimpieten gezien op klaarlichte dag Verslaggever Manu ging deze week op pad om burgemeester Halsema en kinderburgemeester Dominic te interviewen over de intocht en pakjesavond. Maar er gebeurde nog veel meer. Verslaggever Taavi stuitte midden in de stad op een stel Pieten die op het dak stonden. En dat op klaarlichte dag. Taavi vroeg natuurlijk direct wat ze aan het doen waren. Daar volgde een opmerkelijk antwoord op. 'Wij zijn aan het oefenen met klimmen. De daken veranderen voortdurend. We komen steeds vaker zonnepanelen tegen op daken. En heel veel duiven.' Benieuwd wat Sint en Piet nog meer allemaal uitspoken in de stad? Kijk dan hier alle afleveringen terug. Iedere werkdag is er weer een nieuwe aflevering van het Sint Nieuws te zien om 17.45, 18.50 en 9.45 uur op AT5 en AT5.nl/live.

