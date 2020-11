Man (39) veroordeeld tot 42 maanden cel wegens gedwongen prostitutie

Het slachtoffer heeft onder dwang in de prostitutie gewerkt van september 2014 tot en met maart 2019. Hierbij werd ze misleid en uitgebuit met geweld.

De vrouw leerde de 39-jarige man in april 2014 kennen in Roemenië. Op dat moment werkte de vrouw in een bar. Ze had weinig financiële middelen en bevond zich in een voogdijstrijd over haar zoontje met haar ex-partner. De man bood aan haar te helpen en begon haar het hof te maken, waardoor er een relatie ontstond tussen de twee.

Gedwongen prostitutie

Tijdens een latere ontmoeting vertelde de man aan het slachtoffer dat ze op de Wallen veel geld kon verdienen. Hij bood haar aan om daar een keer te gaan kijken. Vervolgens nam de man haar in september 2014 vanuit het buitenland mee naar Amsterdam.

Eind september 2014, vlak na haar 21e verjaardag, begon het slachtoffer te werken in de Amsterdamse prostitutie. Vanaf dat moment nam de man regelmatig geld van haar af. Op dat moment had de man ook een relatie met een andere vrouw. Dat terwijl hij het slachtoffer een gezamenlijke toekomst voorspiegelde.

Oordeel rechtbank

De rechter vindt dat de man geen verantwoordelijkheid nam voor zijn gedrag. Eerst beriep hij zich op zijn zwijgrecht en later ontkende of bagatelliseerde hij alles. Bovendien zocht hij, terwijl hij vastzat, weer contact met de vrouw en manipuleerde haar zo dat zij in eerste instantie haar eerdere verklaringen wilde intrekken.

Hoewel het geweld niet stelselmatig was, moest het slachtoffer veel verdienen om de man tevreden te houden. De man heeft hij de jonge vrouw, die in een kwetsbare positie zat, bewogen om in de prostitutie te gaan werken.

De rechter oordeelt dat de man schuldig is geweest aan mensenhandel en legt daarom een celstraf op van 42 maanden. Daarnaast krijgt het slachtoffer een schadevergoeding van 161.900 euro.