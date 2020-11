Fietser gewond na aanrijding met bus in Bos en Lommer

Een fietser en een bus van het GVB zijn vannacht met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 0.30 uur op de kruising van de Bos en Lommerweg en de Admiraal de Ruijterweg.

De fietser raakte door de klap gewond aan het hoofd. Het slachtoffer was wel bij bewustzijn en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat de fietser onder invloed van alcohol was.

Onderzoek zal uit moeten wijzen hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.