Amsterdamse FvD raadsleden willen harder optreden tegen jongerenafdeling

JFvD zette gisteren een aantal coördinatoren uit hun functie binnen de partij. Aanleiding daarvoor zijn de appconversaties tussen leden van JFvD, waarin zijn zich antisemitisch en homofoob uiten. Het Parool onthulde gisteren screenshots van die gesprekken. Eerder werden juist de klokkenluiders binnen de partij geroyeerd.

'Volledige sanering'

Thierry Baudet, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, noemt het uit functie zetten van de coördinatoren een 'uitstekend optreden'. Maar de Amsterdamse raadsleden zijn het daar absoluut niet mee eens. In een tweet reageert Annabel Nanninga: 'Nee, too little, too late. Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden. Ik sta hier volstrekt niet achter, en verwacht een volledige sanering van de JFVD.'