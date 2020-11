Man (18) raakt ernstig gewond bij explosie in Staatsliedenbuurt

Een 18-jarige Amsterdammer is vannacht ernstig gewond geraakt bij een explosie in de Van Hogendorpstraat in de Staatsliedenbuurt. De politie denkt dat hij het explosief vanwege een conflict zelf heeft laten ontploffen.

Iets voor 4.00 uur klonk er een harde knal in de straat. Bij een woning, waar op dat moment twee mensen binnen waren, bleek een explosief te zijn afgegaan. Meerdere ramen raakten beschadigd. De mensen in de woning bleven ongedeerd, maar in de straat lag een spoor van bloed.

Arm

Uiteindelijk bleek een 18-jarige Amsterdammer zich in het ziekenhuis te hebben gemeld, volgens de politie had hij 'letsel dat bij een explosie past'. Getuigen laten aan AT5 weten dat hij een deel van zijn arm mist. Hij wordt op dit moment medisch behandeld.

In de wachtkamer van het ziekenhuis zat een andere man die de gewonde man naar het ziekenhuis had gebracht. Deze man, een 22-jarige Rotterdammer, is aangehouden. Naar zijn rol wordt verder onderzoek gedaan.

Relationele sfeer

De politie laat weten rekening te houden 'met een een conflict in de relationele sfeer als motief voor de explosie'. De recherche is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over het conflict, zij kunnen zich ook anoniem melden.

Of de explosie is veroorzaakt door een explosief of zwaar vuurwerk is nog onduidelijk.