Fietsster (67) zwaargewond na duw van man op Rokin

Een 67-jarige fietster is afgelopen vrijdag op het Rokin in het centrum gewond geraakt nadat ze een duw kreeg van een man. Die ging er daarna vandoor.

Het slachtoffer kwam, vermoedelijk door de duw, ten val. Dat gebeurde in de buurt van de kruising met het spui, bij een tabaks- en souvenierwinkel. 'De vrouw houdt ernstige verwondingen over aan de val en is nog altijd niet hersteld', laat de politie weten.

De man die haar duwde is ongeveer veertig jaar oud, heeft een blanke huidskleur en is bijna kalend. Hij heeft een gezet postuur, is rond de 1.85 meter lang en droeg een opvallend grijs T-shirt. De politie hoopt dat hij zich meldt. 'Onder meer om zijn kant van het verhaal aan te horen.'

Ook vraagt de politie getuigen zich te melden, net als automobilisten die beelden hebben gemaakt met hun dashcam.