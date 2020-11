Werknemer verjaagt overvallers uit snackbar in Noord

De overvallers, die op minderjarige leeftijd geschat worden, kwamen rond 22.00 uur de snackbar binnen. Volgens de politie bedreigden zij met 'een voorwerp' de aanwezige medewerker. Een getuige meldt dat het om een kleine schroevendraaier zou gaan.

Achter overvallers aan

Toen de medewerker op de jongens afliep gingen zij er vandoor. De medewerker ging nog achter ze aan maar kon de jongens niet inhalen. Buiten werd een snorscooter met draaiende motor aangetroffen. Die scooter is in beslag genomen. Er is niemand aangehouden.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie.