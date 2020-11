Medewerker Jeugdland vangt kippen- en pauwenrovende vos

In de afgelopen dagen werden er op het terrein steeds hoopjes veren aangetroffen en steeds minder dieren. Een vos bleek de boosdoener te zijn. De nachtwaker van het terrein besloot gisteravond een diervriendelijke val te zetten voor het beestje.

Vanochtend trof hij het roofdier aan in de kooi. Al snel rees de vraag: waar moet de vos naartoe? Het eerste idee was loslaten in het Diemerpark. Maar na navraag bij de dierenambulance en de stadsecoloog bleek dat geen goed plan. De vrees is dat de vos vanuit het Diemerbos terug zou proberen te keren en daarbij allerlei drukke wegen over zou steken.

De kooi ging dus snel weer open. Uiteindelijk heeft de nachtwaker het beest op dezelfde plek weer vrijgelaten. De komende tijd worden alle mogelijke prooidieren op het terrein van Jeugdland extra in de gaten gehouden.