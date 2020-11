Protest tegen afsluiten Sloterweg in Nieuw-West

Om die reden wil de wethouder dat de weg alleen nog toegankelijk wordt voor bestemmingsverkeer. Op vier punten worden camera's geplaatst. Die registreren alle kentekens, en als je op de Sloterweg niets te zoeken hebt krijg je een boete. Het doorgaand verkeer moet omrijden via onder meer de Plesmanlaan en de Johan Huizingalaan. En dat is niet precies de oplossing waar veel bewoners van Nieuw-West op hoopten.

Carolien Tijssen woont zelf in de wijk De Aker. 'Wat mij het meest stoort aan dit plan is dat het zonder inspraak van alle betrokkenen is gemaakt. En mensen moeten wel naar hun werk kunnen. Mensen moeten wel hun grote wekelijkse boodschappen kunnen doen, en bij voorkeur op de plek waar ze dat zelf willen.'

Rotonde wordt T-spliting

Ook wil Dijksma van de rotonde Baden Powellweg/Vrije Geer/Plesmanlaan een T-splitsing maken, met een afslagverbod naar de Sloterbrug. Ook al zo'n slecht plan vindt Janita Kieft van actiegroep Goed, Beter, West!: 'Die rotonde zorgt ervoor dat bewoners uit De Aker niet meer naar Badhoevedorp kunnen rijden en sowieso niet meer de Sloterweg op. Er zijn heel veel mensen in de omgeving die boodschappen halen in Badhoevedorp, die er kinderen hebben wonen, die familie hebben wonen hier op de Sloterweg. Dit is een buurt waarin wij allemaal leven.'

De plannen van Sharon Dijksma voor een autoluw Sloten en Nieuw-Sloten werden begin deze maand met de gemeenteraad gedeeld. Carolien zegt dat ze pas daarna in een brief op de hoogte is gesteld. 'Als het goed is volgt er nog wel een inspraakronde. Die staat voor januari gepland. Maar dat is best wel laat als de plannen al bij de gemeente liggen.'

Verkeersbeperkende maatregelen

Janita en Carolien vinden ook dat er iets gedaan moet worden aan de veiligheid op de Sloterweg, maar niet zo ingrijpend als Dijksma wil. Carolien: 'Wat ik zou voorstellen is verkeersbeperkende maatregelen. Jongens, maak er een 30-kilometerweg van, want nu stopt de 30-kilometerweg precies waar het probleem begint. Zet grote betonnen bloembakken neer zodat het verkeer moet vertragen. Dan wordt het voor iedereen veiliger.'