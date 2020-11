Stad NL V Nooit gebruikte beelden Herman Brood laten chaotische draaidagen zien van film Cha Cha

Niet eerder vertoonde beelden van de film Cha Cha zijn teruggevonden in de collectie van Eye Filmmuseum. Stefano Bertacchini, cameraman en werkzaam bij de afdeling Filmcollectie, is de beelden gaan ordenen en gaat deze gebruiken voor een documentaire over de film.

Cha-cha is een muziekfilm uit 1979 waar Herman Brood en Nina Hagen de hoofdrol in spelen. 'Het is een chaotische film maar wat mij fascineerde was de muziek en sfeer, de rock en roll. Iets wat ik ook herken uit mijn jeugd', vertelt Stefano Bertacchini. In 2015 heeft de regisseur van de film, Herbert Curiël, dozen vol met archiefbeelden aan Eye gegeven. In deze dozen zaten vele rollen met film- en geluidsmateriaal van Cha-cha. 'Het is heel zeldzaam om na veertig jaar ruw materiaal van een film tegen te komen. Normaal gesproken raakt dit materiaal in de loop der jaren zoek. Dat maakt het heel bijzonder.'

De grote verzameling bestaat uit niet-gebruikte takes, ruwe opnames en liedjes. Bertacchini begon met het bekijken van het beeld en geluid en vond een take van het lied 'I love you like I love myself'van Herman Brood. Zowel het geluid als beeld had hij teruggevonden. 'Ik werd echt weggeblazen. De energie, de performance van Herman Brood, Nina Hagen, de spontaniteit van 79', aldus Bertacchini.

Samen met Eye besloot Stefano Bertacchini om een documentaire te maken. 'Hier zullen liedjes in te zien uit Cha-cha maar ook liedjes die uiteindelijk niet in de film zijn beland. Ook worden er interviews gehouden met mensen die toen een rol hadden in de film en terug kijken naar de periode.' De documentaire genaamd Knockin' On Herman's Door zal volgend jaar gelijktijdig te zien zijn met de gerestaureerde versie van Cha-cha. In 2021 is de dood van Herman Brood namelijk 20 jaar geleden.