Bewoner thuis overvallen terwijl hij op de wc zit: 'Doe nu die deur open'

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 camerabeelden en geluidsfragmenten van een woningoverval in de Watergraafsmeer vrijgegeven. Een van de bewoners wordt met een wapen bedreigd terwijl de andere bewoner op de wc zit. Hij houdt zijn deur op slot en weet de politie in te schakelen.

Op woensdag 28 oktober rond elf uur in de ochtend belt een man aan bij een appartement in een complex aan de Solitudolaan. Hij valt op door zijn oranje-zwarte TNT-jas, die veel weg heeft van een jas van een pakketbezorger van Post NL. 'De bewoner opent de centrale toegangsdeur en de man kan vervolgens het pand betreden', vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor. Een andere camera in de straat legt vast hoe de tweede overvaller achter de 'zogenaamde bezorger' via de centrale toegangsdeur naar binnen glipt. Woningoverval op camera vastgelegd Vervolgens wordt er aangebeld bij de woning zelf. Zodra de bewoner de deur open doet, is het meteen foute boel. De man met de zwart-oranje jas staat vlak achter de deur en duwt de bewoonster de woning in. Achter hem aan rent de tweede verdachte naar binnen. De camera in de hal filmt het tafereel. 'Op de kankergrond', schreeuwt een van de overvallers. De ander bedreigd haar met een wapen en de dood.

Quote 'Wat deze bewoners hebben meegemaakt, is echt heel heftig' Marijke stor, woordvoerder politie

Ondertussen zit de andere bewoner op de wc. Hij houdt de deur op slot en belt direct 112. Maar dat hebben de overvallers door. 'Doe nu de deur open', roept een van hen terwijl de politie al aan de lijn hangt. De bewoners vertelt aan de meldkamer wat er aan de hand. Het schrikt de overvallers af waardoor ze zonder buit uit de woning vertrekken. 'Wat deze bewoners hebben meegemaakt, is echt heel heftig. Zij zijn in hun eigen woning overvallen, en met een vuurwapen en de dood bedreigd. Wij willen heel graag weten wie hier verantwoordelijk voor zijn.'

Op basis van een getuigenverklaring blijkt dat beide verdachten vlakbij een café aan de Weesperzijde vermoedelijk als passagiers in een auto zijn gestapt. 'Dat gaat om een donkerkleurige Ford Fiesta die ook op camera is vastgelegd. De Ford Fiesta rijdt langs het café en zou vervolgens in de richting van het Prins Bernhardplein of de Hugo de Vrieslaan zijn gereden.' Signalement De eerste verdachte wordt tussen de 18 en 25 jaar oud geschat. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur, gemillimeterd haar en is ongeveer 1 meter 75 lang. Hij oogt nogal zwaar. De andere verdachte wordt ook tussen de 18 en 25 geschat. Hij heeft een licht getinte huidskleur en is ongeveer 1 meter 80 lang. Hij is slanker dan de andere overvaller en draagt een zwarte sporttas van het tennismerk Slazenger bij zich .