Eerste wieken Amsterdams windmolenpark geïnstalleerd: 'Gigantische operatie'

De eerste molenwieken van het te bouwen windmolenpark Nieuwe Hemweg zijn vanmiddag de lucht in gehesen. Op het terrein van ProRail in het Westelijk Havengebied komen zes windmolens te staan die groene stroom moeten gaan leveren aan bedrijven en bewoners in de omgeving. Met een beetje mazzel zijn de windmolens mei volgend jaar operationeel.

Energiebedrijf Vattenfall is begin dit jaar begonnen met de bouw van het windmolenpark. Dat gebeurt in samenwerking met ProRail, dat een stuk terrein langs de Nieuwe Hemweg beschikbaar heeft gesteld.

'Het is een gigantische operatie', zegt projectmanager Edwin Holla. 'We zijn begonnen met de wegen en fundaties, en vorige week met de installatie van de windturbines.'

Weersomstandigheden

In eerste instantie zouden morgen de eerste wieken de lucht in gaan, maar dat is vervroegd naar vandaag. En dat heeft allemaal te maken met de weersomstandigheden, zegt Holla. 'Windmolens hebben wind nodig, maar tijdens de bouw heb je alleen maar last van de wind. Omdat er toch zware, grote voorwerpen in een kraan hangen.'

De hoeveelheid groene stroom die de zes windmolens jaarlijks gaan leveren is genoeg voor tienduizend huishoudens. Dat is ter vergelijking, want de meeste stroom zal worden afgenomen door bedrijven in de omgeving, zegt Robert Portier van Vattenfall. Maar toch: 'De stroom is beschikbaar voor mens én bedrijf. Wie een contract voor groene stroom afsluit, zou dus stroom kunnen krijgen van dit windmolenpark.'

In mei operationeel

Als alles een beetje meezit kan windmolenpark Nieuwe Hemweg volgend jaar mei operationeel zijn. De kans dat er nog meer van dit soort windmolenparken in Amsterdam worden gebouwd is niet heel groot, zegt Portier. 'We willen juist zitten op plekken waar veel wind is, en in Amsterdam staat bebouwing die wind in de weg.'

Daar komt nog bij dat windmolenparken door omwonenden niet altijd met gejuich worden ontvangen. Portier: 'Een van de voordelen van deze locatie is dat het een industrieterrein is. We hebben dus niet te maken met mensen die last gaan krijgen van geluidsoverlast of slagschaduw.'