'Tagliafico verlengt contract bij Ajax tot de zomer van 2023'

Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer aan De Telegraaf. Volgens de krant zet Tagliafico volgende week zijn handtekening. In het contract zou worden opgenomen dat hij het seizoen hoe dan ook in Amsterdam afmaakt. Daarna mag hij voor een onbekend bedrag de club verlaten om in een topcompetitie te spelen.

Publieksfavoriet Tagliafico speelt sinds begin 2018 voor Ajax, die hem voor 4 miljoen euro overnam van Independiente uit zijn vaderland. In de 110 duels die hij voor Ajax speelde, scoorde hij twaalf keer.