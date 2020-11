Politie toont alsnog de verdachten van 'laffe' mishandeling van 17-jarige in Oost

Het slachtoffer zit in de nacht van zaterdag 26 september op zondag 27 september met een paar vrienden op een bankje bij de skatebaan aan de Weesperzijde ter hoogte van de Omval. Hij ziet dat er verderop iets gaande is waar mogelijk een meisje in problemen is. Hij loopt er naartoe om te kijken wat er aan de hand is, maar raakt dan in de moeilijkheden.

Mishandeling op beeld vastgelegd

Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer wordt ingesloten door een groep van ongeveer vijftien jongeren, hij wordt afgescheiden van zijn vrienden die hij niet meer ziet. Een van de verdachten zegt dat hij zijn persoonlijke bezittingen moet afgeven, als hij dit niet doet wordt hij door twee jongens vastgegrepen, een andere verdachte filmt de mishandeling.