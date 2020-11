Reizigersorganisatie voorziet 'problemen voor werkende mensen' door wegvallen nachtlijnen

'De meeste pijn zit hem bij de nachtbussen', zegt Marinus de Jong, voorzitter van reizigersorganisatie Rover Amsterdam over de aangekondigde bezuinigingen van het GVB. Vanaf 3 januari gaat de Noord/Zuidlijn nog maar acht keer per uur rijden in plaats van tien en het grootste deel van de nachtbuslijnen komt doordeweeks te vervallen.

'Het is aan de ene kant begrijpelijk als de cafés en theaters dicht zijn dat het in de nachtbus niet echt druk is, dat zie je ook wel', zegt De Jong. 'Alleen nachtbussen zijn er ook voor mensen met speciale beroepen die naar hun werk willen of naar huis willen.'

Vanuit Zuidoost blijven van zondagnacht tot en met woensdagnacht nog wel drie lijnen één keer per uur rijden, dat zijn N85, N86 en N87. Een woordvoerder van het GVB, die niet voor camera wilde reageren, zegt tegen AT5 dat Amsterdammers uit andere delen dan Zuidoost komend jaar tijdens doordeweekse nachten een andere manier moeten gaan zoeken om naar hun werk te komen.

'Wij ziet dat als een probleem, wij hebben wel gepleit voor een minimum frequentie, dus niet alles zomaar opheffen en vooral die vroege en late ritten wat frequenter rijden. Maar uit cijfers van het GVB blijkt tot nu toe dat vanuit Zuidoost naar verhouding nog de meeste mensen de nachtbussen gebruiken. Dat ze daar dan wel wat meer doen is begrijpelijk maar we hadden toch een soort minimum pakket gewild', zegt De Jong.