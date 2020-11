Stad NL V Zuidoost is klaar met jongeren die een wapens bij zich hebben: 'Het is gewoon dom'

Jongeren die iedere dag over straat gaan met wapens. Het stadsbestuur en Justitie maken zich er al lange tijd grote zorgen over. In Zuidoost leidde dit namelijk al tot een aantal ernstige geweldsincidenten, met soms zelfs dodelijke afloop. Dat moet echt afgelopen zijn, vinden ze in het stadsdeel waar onder meer jongerenorganisatie Swazoom zich inzet voor de ontwapening van de jeugd. QuatroByVeks van Wij Zijn Amsterdam zocht hen op.

Veel jongeren in Zuidoost kennen wel iemand die weleens met een wapen rondloopt, vertellen zij aan AT5. Ze hebben er maar weinig begrip voor. 'Het is niet goed, mensen lijden erdoor', vertelt één van hen. Een ander vult aan: 'Je gaat niet ver komen en je gaat ook niet oud worden.' Swazoom is een organisatie die jongeren in Zuidoost ondersteuning biedt in de vorm van coaching voor een beter toekomstperspectief. Zo helpt Swazoom hen bij het vinden van zinvolle vrijetijdsbesteding om ze van de straat te houden en vangen ze jongeren als zij in aanraking zijn gekomen met wapens, zoals tijdens de actieweek Amsterdam Ontwapent begin november. Charro Mauricio is één van de jongerenwerkers die toen werkzaam was.

Mauricio: ''De jongeren die wapens inleveren komen bij ons terecht voor workshops. We geven ze sturing, nazorg en kijken of we de jongeren nog kunnen ondersteunen door met hen in gesprek gaan en te kijken waarom zij zich onveilig hebben gevoeld en wat zij nodig hebben om zich toch veilig te voelen op straat zonder wapen.' Mauricio dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door een gevoel van onveiligheid en groepsdruk.''De meesten voelen zich onveilig en dragen een wapen om zichzelf te beschermen: "vrienden hebben een wapen dus ik moet er ook een". Zorgwekkend, vindt de jongerenwerker die altijd probeert door te dringen tot deze jongeren met dezelfde boodschap. 'Dat wapen brengt alleen maar ellende met zich mee.' Ook enkele jongeren die AT5 spreekt in Zuidoost hebben nog een helder advies voor hun leeftijdsgenoten die nog steeds met wapens over straat gaan. 'Stay in school, en als school niks voor jou is: volg je passie maar blijf niet stilzitten'. En anders 'zorg voor jezelf en relax gewoon een beetje.'