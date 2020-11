Ajax met groot gemak langs FC Emmen (0-5)

Erik ten Hag verandert veel aan zijn basiself vergeleken met de wedstrijd tegen FC Midtjylland. Tagliafico begint op de bank net als David Neres die woensdag nog een goal maakte tegen de Denen. Blind zit niet bij de selectie, op zijn plaats staat Martinez. Ook is er een basisplaats voor Sean Klaiber en Antony, de Braziliaan keert terug van een blessure.

Ajax heeft in de openingsfase uiteraard veel de bal op het kunstgras van de Emmenaren. Tot grote kansen leidt dat nog niet, maar de eerste echte kans wordt meteen een goal van Davy Klaassen die de bal netjes over keeper Wiedwald wipt.

Fantastische assist

Diezelfde Klaassen zorgt tien minuten later voor een fantastische assist op Zakaria Labyad die de bal op zijn beurt prachtig in de kruising van het doel schiet. Zo raakt Ajax aardig op dreef met scoren, want nog geen tien minuten later is het alweer 0-3 door een goal van Traoré op aangeven van Antony.

Voor Traoré en Tadic zit het werk er na 45 minuten op, voor hen komen Promes en Huntelaar in het veld. Na een kwartier spelen in de tweede helft krijgen Antony en Gravenberch ook rust, zij worden gewisseld voor Neres en Ekkelenkamp.

Veel aan de bal

Ajax blijft veel aan de bal. Ondanks diverse kansen leidt het de eerste fase van de tweede helft niet tot een doelpunt, totdat Ekkelenkamp in de 69e minuut de bal na enig heen en weer schieten in het strafschopgebied voor zijn voeten krijgt en binnenschiet. Niet veel later is het Promes die met hulp van Neres de bal onder de lat legt.