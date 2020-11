Slachtoffer steekpartij Gein sprak groepje jongeren aan op gedrag

De Amsterdammer stapt rond 19.15 uur metro 50 in richting station Bijlmer Arena. In diezelfde metro zit de groep van acht jongens. Op het perron van eindstation Gein, waar zowel de man als de jongens uitstappen, spreekt hij de groep aan op hun baldadige gedrag in de metro.

Daarop ontstaat een woordenwisseling en wordt de man door een van de jongens gestoken. De jongens verlaten het station via de trap in de richting van het Wisseloordplein. Het slachtoffer raakt lichtgewond.

Forensische opsporing heeft op de plaats van de steekpartij onderzoek gedaan. De recherche heeft de zaak op het moment in onderzoek en is op zoek naar getuigen van het incident. Ook komt de politie graag in contact met mensen die in dezelfde metro als het slachtoffer en de jongens zaten.